FOTO: Arsenal laat kleedkamer Sutton na afloop bekerduel op schandalige manier achter

In Engeland spreekt men er schande van; de spelersgroep van Arsenal liet de bescheiden kleedkamer van 'klein duimpje' Sutton United na afloop van het FA Cup-duel eerder deze week erg vies achter.



Journalist Sam Elliott wist enkele foto's te schieten en in Engeland is men op zijn zachtst gezegd 'ontsteld' over de onbeschofte actie van de grote mannen van Arsenal. Halflege flesjes en rollen wc-papier die door de hele kleedkamer verspreid liggen; de krant The Sun noemt het een 'messing room'.



Voorafgaand het bekerduel in Sutton sprak trainer Arsene Wenger nog lyrisch over de 'ouderwetse' en simpele kleedruimte. "Hoe dichter je op elkaar zit, hoe meer verbonden je met elkaar bent", zei de Fransman. Zijn spelers hadden hier duidelijk geen boodschap aan..





The Arsenal dressing room after the game tonight pic.twitter.com/deRPNNi82a — Sam Elliott (@SamElliott_NLP) 20 februari 2017