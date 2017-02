PSV-parel klopt op de deur: 'Dit is een teken dat ik op de goede weg ben'

Matthias Verreth is een smaakmaker bij de A1 én bij Jong PSV, en dus volgde onlangs de ultieme beloning; een debuut in de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. De jonge Belg (19) geniet in Eindhoven.



"Voor mij is dat een teken dat ik op de goede weg ben en bovendien train ik nu veel bij het eerste elftal mee", vertelt een trotse Verreth over het moment dat Phillip Cocu de jongeling voor het eerst meenam, in het Eindhovens Dagblad.



Verreth haalde al enkele keren de headlines met wereldgoals, voornamelijk schoten van grote afstand. "Het is belangrijk om binnen de teamtaken te blijven, maar aan de buitenkant kan een speler iets creatiefs of verrassends toevoegen. Ik probeer dat wel in wedstrijden, maar op momenten dat het kan", blijft de flankspeler nuchter.