Gouden haantje Feyenoord reageert: 'Of ik aan een vertrek denk?'

Nicolai Jorgensen werd afgelopen zomer weggekaapt bij FC Kopenhagen en is sindsdien goud waard voor Feyenoord. De spits wordt dan ook al voorzichtig richting een stap omhoog geschreven.



"Ik denk er eerlijk gezegd nog niet over na. Ik vind het wel grappig dat ik er nog maar net ben en dat er mensen zijn die nu al denken dat ik vertrek. Ik heb ook niets gehoord of met iemand daar over gesproken. Ik heb het enorm naar mijn zin en ben gelukkig in Rotterdam. Dus ik denk daar niet over na", reageert Jorgensen voor de camera bij RTV Rijnmond.



Voorlopig richt de Deense goalgetter zich op de kraker van komende zondag, tegen PSV. "Het is een moeilijk team om tegen te spelen. We hebben ze al twee keer gehad dit seizoen. We moeten spelen zoals we in Eindhoven hebben gedaan toen we met 1-0 wonnen. Tegen PSV moet je niet teveel individuele fouten maken want ze zijn goed in countervoetbal", zo weet hij maar al te goed.



Jorgensen vindt niet dat de titelrace bij een zege op PSV al is beslist. "Ik heb nog niemand in het team over het kampioenschap horen praten. Het worden belangrijke maanden en wij moeten bewijzen dat we het waard zijn om kampioen te worden. Maar Ajax en PSV blijven ook maar winnen. Zondag is belangrijk, maar we winnen zondag nog niet het kampioenschap."