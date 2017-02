Doelman Tim Krul maakte deze winter de overstap van Ajax naar AZ Alkmaar. De Oranje-international is echter niet zo lekker begonnen aan zijn huurperiode bij de Eredivisionist.



"Het probleem zit momenteel in zijn bovenkamertje", vertelt oud-doelman Piet Schrijvers aan Metro. "Maar als hij weer een paar goede wedstrijden keept, staat het gewoon weer 1-1. Ik ben ervan overtuigd dat het goed komt met hem, want het is een heel degelijke keeper."



"Het is natuurlijk lastig voor Krul, van club verkassen halverwege een seizoen. Blunders maakt iedereen, maar Krul maakt er nu net iets te veel in een korte tijd", aldus Schrijvers.