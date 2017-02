Maduro: "Ajax had best vertrouwen uit mogen spreken in Bazoer"

Hedwiges Maduro maakte op zeer jonge leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. De defensieve middenvelder wist te verwachtingen vervolgens nooit echt waar te maken. De Oranje-international ziet vaker dat spelers bij Ajax niet de juiste begeleiding krijgen en neemt Riechedly Bazoer als voorbeeld.



"Bazoer was een van de belangrijkste schakels voor Frank de Boer, hij stond zelfs in Oranje. Dan is het moeilijk als je ineens op de bank komt te zitten", vertelt de 32-jarige voetballer aan VICE Sports. "Ajax had best vertrouwen uit mogen spreken, zo van: blijf gewoon hier, je tijd komt nog wel weer. Ik heb daar toch wel een apart gevoel bij."



Maduro weet hoe lastig het is om als jonge voetballer ineens vol in de schijnwerpers te staan. "Ineens kent iedereen je. Je krijgt zoveel reacties. En dat is alleen maar meer geworden met social media. Ik zat toen nog op school. De kinderen en leraren gingen anders tegen me praten", aldus de voetballer van FC Groningen.