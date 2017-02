De Haan vertelt prachtig verhaal over Drenthe: 'Dat doé je toch niet?'

Foppe de Haan is momenteel assistent-bondscoach van de Oranje-vrouwen, maar we kennen hem natuurlijk vooral als de nuchtere trainer van SC Heerenveen en Jong Oranje. De Fries snapt maar weinig van de moderne profvoetballer en neemt Royston Drenthe als voorbeeld.



"Hij had een nieuw horloge gekocht en zat er opzichtig mee te pronken. Wat is dat?, vroeg ik. 'Een horloge', zei Royston. 'Zijn er maar een paar van op de wereld'. Leuk, zei ik. En wat kostte dat ding? 'Tachtigduizend euro'. Ik wist niet wat ik hoorde", vertelt De Haan in Voetbal International.



"Eigenlijk werd ik er heel triest van. Dat dóe je toch niet?, zei ik nog. Maar Royston vond het mooi en dat was dat", aldus De Haan. "Je kunt het hem niet eens kwalijk nemen, ook hij is een product van zijn opvoeding. En als je op jonge leeftijd naar Real Madrid gaat en ineens zoveel geld krijgt, dan doet dat ook iets met je."