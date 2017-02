Herstelde Heraclied tipt ploeggenoot: "Dat heb ik ook niet gedaan"

Mark-Jan Fledderus is op de weg terug nadat hij in september zijn kruisband scheurde. De middenvelder van Heracles Almelo speelde dinsdag zijn eerste trainingspartijtje en dat ging uitstekend.



Fledderus is dus weer bijna helemaal hersteld, maar zijn ploeggenoot Vincent Vermeij liep twee weken terug een zelfde soort blessure op. De spits gaat dezelfde weg als Fledderus, dat wil ook zeggen dat de jonge spits zich niet laat opereren. "Dat heb ik ook niet gedaan. Het is verschrikkelijk wat hij door moet maken, ik weet precies in welke periode hij nu zit", vertelt Fledderus aan het Algemeen Dagblad.



"Ik heb zes weken met een brace gelopen, als er daarna nog speling in de knie had gezeten, zou ik alsnog geopereerd kunnen worden. Maar dat hoefde niet, gelukkig. Elke situatie is anders, Vincent is nog heel jong en heeft veel jaren voor de boeg als voetballer. Het is zijn keus."