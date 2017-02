Ajax-supertalent belooft: 'Dat contract komt eraan'

De Engelse topclubs proberen regelmatig Nederlandse talenten op te pikken voordat zij een contract bij een Nederlandse club tekenen. Manchester United meldde zich vorig jaar al voor Ajax-talent Daishawn Redan, maar de aanvaller komt nu met goed nieuws voor de Amsterdammers.



"De club weet wat ik wil en dat is het eerste halen. Ik wil de vaste spits van Ajax worden", vertelt Redan aan Goal. Om dat te bereiken moet in ieder geval het eerste contract getekend worden bij de Amsterdammers. Een kwestie van tijd als het aan hem ligt. "Dat contract komt eraan. Ik ga hem zeker tekenen."



"Als je weet dat zo’n club als Manchester United je wil kopen geeft dat alleen maar vertrouwen en blijf je ook je best doen. Ik lag een week ziek op bed in die periode. Op een dinsdagavond verschenen de geruchten ineens op Instagram en andere media."