'Sensationele ruildeal tussen Real Madrid en PSG'

Het Spaanse dagblad Sport weet dat er een sensationele ruildeal in de maak is tussen de Europese topclubs Real Madrid en Paris Saint-Germain. Spits Karim Benzema zou de overstap maken naar Parijs en in ruil daarvoor krijgt De Koninklijke dan de beschikking over Edinson Cavani.



Het hierboven genoemde medium weet te melden dat de fans in het Estadio Santiago Beranbéu inmiddels wel een beetje klaar zijn met Benzema, die zich meermaals belangrijk heeft getoond voor Real, maar nooit echt helemaal aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen. Cavani doet het momenteel heel erg goed in de Franse hoofdstad Parijs en wordt gezien als een verbetering ten opzichte van de Fransman.



Voor Paris Saint-Germain zou Benzema wél een heel erg goede optie zijn. We hebben het hier immers over een van de beste spelers van Frankrijk en wat dat betreft is de centrumaanvaller een heel erg sterk marketinginstrument. Het is niet bekend of we het hier hebben over een ruildeal met gesloten beurzen: mogelijk dient een van de twee betrokken partijen bij te betalen.