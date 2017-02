"Niet alleen speler van Ajax, ik voel me ook Ajacied"

De Duitse vleugelspits van de Eredivisie-topclub Ajax Amin Younes speelde in het afgelopen seizoen vaak goed, maar deze voetbaljaargang valt het toch allemaal een beetje tegen bij hem. Dat weet hij zelf echter ook en in gesprek met Voetbal International vertelt hij dat het aan hem knaagt.



Younes onthult: "Elke speler kampt op een bepaald moment met zijn vorm. Je doet niets anders dan toen het wel lekker ging, maar toch pakt het anders uit. Dat is frustrerend. In mijn eerste seizoen bij Ajax leek het allemaal vanzelf te gaan.Het ging goed, iedereen was tevreden. Nu zit het opeens tegen en dan ga je plotseling op van alles letten. Soms te veel. Hard werken is goed, dat is de basis, en die inzet toon ik altijd, alleen ik moet het vrije in mijn spel behouden."



Tegen Sparta kreeg Younes een goede mogelijkheid, maar miste hij. "Ik was daar flink ziek van, omdat ik een week eerder tegen Roda JC had gescoord. Ik voelde dat ik weer beter in mijn vel zat, ook op trainingen, en dat wilde ik op zondag laten zien. Dan baal ik zo gigantisch dat ik zo'n grote kans verpruts. Niet alleen voor mezelf, maar vooral voor mijn teamgenoten, de trainers en de fans. Ik ben niet alleen speler van Ajax, ik voel me ook echt Ajacied, ben daar trots op en wil de mensen blij maken. Dat gevoel leeft heel sterk."