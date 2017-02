'PSV zondag verslaan, dan zijn we van ze af'

Feyenoord heeft in het hier en nu al een flinke voorsprong op regerend landskampioen PSV en als de Rotterdammers op zondag voor eigen publiek winnen van het team van Philip Cocu, dan wordt die achterstand toch wel onoverbrugbaar. Dat weet middenvelder Karim El Ahmadi ook.



Hij zegt namelijk tegen Voetbal International: "Zondag moeten we PSV verslaan, dan zijn we van dat team af. Verder vooruitlopen op wat dan ook heeft nog geen enkele zin. We kijken echt van wedstrijd naar wedstrijd. Maar ik kan moeilijk ontkennen dat het duel met PSV in het achterhoofd al meespeelde tegen ADO Den Haag."



De Marokkaan, die onlangs nog met zijn land actief was op de Afrika Cup, gaat verder met zijn verhaal: "Wat we nu al wel kunnen stellen, is dat we dit jaar in ieder geval een kampioen gaan krijgen met heel veel punten. In het verleden zag je natuurlijk ook Ajax of PSV weleens met een straatlengte voorsprong op de rest, maar dit seizoen zijn we met zijn drieën. Na zondag misschien nog met zijn tweeën."