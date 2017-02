Twentenaar onthult: doodsbedreigingen gekregen

FC Twente draait in het hier en nu natuurlijk goed mee in de subtop van de Eredivisie, maar het afgelopen seizoen zullen de Tukkers snel willen vergeten. Dat is ook het geval voor keeper Nick Marsman, die op een gegeven moment zelfs doodsbedreigingen kreeg.



In gesprek met Voetbal International onthult hij: "De afgelopen twee jaar waren kut. Echt kut. Als ik het ergens niet naar mijn zin heb, kruip ik heel erg in mezelf. Ik werd stil, teruggetrokken. Voor mijn gevoel was ik op een gegeven moment met meerdere gevechten bezig. Tegen mezelf en mijn perfectionisme. Tegen de buitenwacht en de beeldvorming."



De goalie gaat verder met zijn verhaal: "Je merkt dat het je naaste omgeving ook aangrijpt als het niet goed gaat en iedereen zegt: Die jongen kan er niets van. Ik heb via social media zelfs doodsbedreigingen gekregen. Zoals: als je nu niet stopt met keepen bij FC Twente, dan kom ik naar je huis. Of: als je de volgende wedstrijd in het doel staat, zorgen wij ervoor dat je nooit meer kunt voetballen."