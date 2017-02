Larsson spreekt zich uit over zomertransfer

Buitenspeler Sam Larsson werd in de afgelopen transferperiode al in verband gebracht met Ajax en PSV, terwijl ook de naam van Eredivisie-topclub Feyenoord soms al viel. In het hier en nu voetbalt de Zweed nog altijd bij sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion, maar over een aantal maanden is het mogelijk tijd voor een overstap.



In gesprek met Voetbal International zegt de technicus zelf: "Ik heb me enorm ontwikkeld in Heerenveen en ik heb nu nog vier maanden om alles en iedereen ervan te overtuigen dat ik klaar ben voor een stap hogerop. Een mooie transfer maken, dat is mijn doel. Het liefst naar Italië of Spanje. Toen ik hier kwam, was ik een leuke voetballer zonder eindproduct. Maar ik ben efficiënter geworden, een complete en volwassen speler geworden. Ik zal Heerenveen daar altijd dankbaar voor zijn."



Dwight Lodeweges vindt dat Larsson voor een tussenstap in de Eredivisie moet gaan. "Als ik Sam was, zou ik daarom ook voor een tussenstop in Nederland gaan. Sam is een gevoelspersoon, als hij naar een buitenlandse club gaat en daar niet alles speelt, gaat dat in zijn koppie zitten. Bij hem moet het in zijn hoofd allemaal goed zitten, pas dan kan hij uitblinken. Maar een hoger niveau kan hij zeker aan, daar heb ik geen enkele twijfel over."