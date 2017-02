'Feyenoord-selectie voetbalt liever zónder deze speler'

Aanvoerder Dirk Kuyt heeft nog best een bepaalde waarde voor het huidige Feyenoord, maar de laatste tijd staat hij er wel steeds vaker naast. Het blad Voetbal International weet dat er veel spelers zijn bij Feyenoord die eigenlijk liever op het veld staan zonder hun ervaren ploeggenoot ...



Men schrijft namelijk: "Dirk Kuyt is in de selectie van Feyenoord de meest ervaren speler, met op zijn cv Liverpool, Fenerbahçe, 104 interlands namens Oranje en een WK-finale. Zo’n carrière dwingt respect af in een kleedkamer, net zoals de resultaten van de fysieke testen die Kuyt aflegt: op zijn 36ste behoort hij nog altijd tot de fitste spelers. Maar uiteindelijk ligt de waarheid op het veld. En daar voelen veel spelers, zonder dat ze zich er hardop over zullen uitspreken, zich beter zonder hun aanvoerder. Dan is het spel van Feyenoord dynamischer, lukt het druk zetten beter, gaat de omschakeling soepeler."



Het medium gaat verder: "Als Van Bronckhorst zich diep in zijn hart laat kijken, zal hij ongetwijfeld ook weten dat Feyenoord zonder Kuyt wat makkelijker speelt. Ook hij weet dat er zelfs tegenstanders zijn en waren die hopen dat hij zijn aanvoerder wél opstelt: dan dénken ze Feyenoord beter te kunnen bestrijden."