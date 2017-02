David Neres: twee échte topclubs in Nederland

Buitenspeler David Neres is momenteel natuurlijk al in Nederland, maar hoogstwaarschijnlijk zullen we nog even moeten wachten op zijn debuut bij Ajax. In gesprek met Voetbal International vertelt de Braziliaan nu wat hij precies van ons landje weet. Wat blijkt? Ajax en PSV zijn wel bekend in Brazilië, maar Feyenoord niet echt.



Neres zegt namelijk dat Ajax en PSV wat hem betreft dé topclubs van Nederland zijn. "Ik weet niet veel van het Nederlandse voetbal. Feyenoord staat nu bovenaan, maar Ajax en PSV zijn bij mij bekend als de grootste clubs. Ik ken natuurlijk Romário en zijn verleden bij PSV, maar tussen ons is verder geen enkele vergelijking mogelijk."



Over zijn naderende debuut voor zijn nieuwe club zegt de vleugelspits: "Ik ben fit en wil mezelf laten zien, maar het is aan de trainer om te bepalen wanneer hij me nodig heeft. Ik zal moeten wennen aan de nieuwe omgeving, dat is logisch, maar ik hoop me zo snel mogelijk aan te passen. Vooral de kou is nieuw voor mij. Ik heb veel kleren meegenomen. Verder probeer ik me op het voetbal te richten. Fantastisch dat het nu gaat gebeuren. Ajax is een grote club waar ik erg veel kan leren en waarbij ik weet dat ze veel geld hebben betaald. Het is een hele verantwoordelijkheid, maar ik ga proberen heel goed te voetballen en weet dat het goed komt."