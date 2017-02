'Eriksen was dicht bij overstap naar Duitse topclub'

Christian Eriksen is voor veel Ajax-fans één van de grootste talenten die de Amsterdamse club ooit heeft gehad. De Deen trok dan ook op vroege leeftijd interesse van vele club. Uiteindelijk koos hij voor het Engelse Tottenham Hotspur, maar hij had ook naar een andere club kunnen gaan: Borussia Dortmund.



Dat bevestigt Jurgen Klopp, toentertijd trainer bij de Duitse Club, in gesprek met Ekstra Bladet. "We waren zeer geïnteresseerd in hem, maar we moesten de keuze maken tussen Eriksen, Kevin de Bruyne en Henrikh Mkhitaryan." Uiteindelijk werd het de laatstgenoemde, die afgelopen zomer vertrok naar Manchester United.



Op de vraag of hij Eriksen naar Liverpool wilt halen, moet hij even nadenken: "Nee, we zijn op dit moment niet bezig met hem", vertelt hij met een glimlach. "Eriksen blijft echter een geweldige speler, voor elk team is hij een versterking."