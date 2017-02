Analist adviseert Van Bronckhorst: "Houd deze speler op de bank"

De wedstrijd van komende zondag tussen Feyenoord en PSV kan achteraf heel cruciaal zijn voor de Rotterdammers. Bij winst ontwijkt de koploper één van de grootste obstakels van de tweede seizoenshelft. Daarbij moet Giovanni van Bronckhorst weer een belangrijke keuze maken: zet hij Dirk Kuyt weer op de bank?



Analist Willem Vissers is in het programma Natafelen met Kees op FOX Sports heel duidelijk: "Het is niet heel erg nodig dat hij speelt. De laatste weken vind ik hem namelijk niet heel goed. Je kunt hem ook achter de hand houden."



"Toornstra maakt beslissende goals de laatste weken", vervolgt Vissers. "Toen Kuyt er tegen FC Twente uitging, viel ook de beslissing. Natuurlijk kun je zeggen dat hij ervaring heeft, maar alle spelers in die posities hebben inmiddels ervaring."