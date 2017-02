Mourinho sluit snel vertrek van Rooney niet uit: "Ik kan het niet garanderen"

Het is geen geheim dat Wayne Rooney ontevreden is over zijn speeltijd bij Manchester United. De routinier was jarenlang een vaste kracht bij de Red Devils, maar tegenwoordig komt hij niet altijd aan spelen toe. De Engels international kan deze week nog naar de Chinese competitie en United-coach José Mourinho sluit het niet uit.



"Ik kan natuurlijk niet garanderen dat hij zal blijven", verklaart de Portugees in aanloop naar het Europa League-duel tegen Saint-Etiènne. "Ik weet niet eens zeker of ik er volgende week nog ben, hoe kan ik dan garanderen dat een speler er volgend seizoen nog is?"



Het huidige contract van Rooney loopt tot de zomer van 2019 en de aanvaller liet eerder nog weten dat hij dat contract uit zou willen dienen. Hij heeft echter nog een week om een keuze te maken op korte termijn: volgende week dinsdag sluit de transfermarkt van de Chinese competitie.