Ajax had Promes op het oog: "We zaten echt op hem te wachten"

Op dit moment schittert Quincy Promes in Rusland bij Spartak Moskou, maar een aantal jaar geleden had hij ook de mogelijkheid om naar Ajax over te stappen. Dat bevestigt voormalig Ajax-coach Frank de Boer in gesprek met Izvestia.



"Toen hij nog bij FC Twente speelde, waren wij zeer geïnteresseerd in hem", vertelt de oud-international. "Bij Ajax zaten we echt op hem te wachten, maar hij koos uiteindelijk voor een avontuur in Rusland. Hij blijft ook een geweldige speler."



Promes, die sinds 2014 bij Spartak Moskou speelt, doet het het de afgelopen seizoenen heel goed. Zo scoorde hij vorig seizoen achttien keer in de Russische competitie. "Hij ontwikkelt zich goed", beaamt De Boer. "Ik denk dat hij klaar is om te presteren in de grootste Europese competities."