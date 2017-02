Atlético Madrid houdt het onnodig lang spannend in doelpuntrijk duel

Ook het duel tussen Bayer Leverkusen en Atlético Madrid in de Champions League leverde op dinsdagavond veel doelpunten op. De Spanjaarden wisten in Duitsland te winnen met 2-4, maar Atléti maakte het zelf onnodig spannend.



Na een half uur leek de tweeluik al gespeeld na doelpunten van Saúl Niguez en Antoine Griezmann, waarbij de eerste goal van de Spanjaard van grote schoonheid was. De middenvelder krulde de bal met zijn linker in de bovenhoek. De Duitsers speelden niet heel goed, waardoor de wedstrijd al voorbij leek. Leverkusen kwam net na rust echter terug via Karim Bellarabi, enigszins tegen de verhouding in om tien minuten later weer een penalty weg te geven.



De strafschop was een koud kunstje voor Atlético-aanvaller Kevin Gameiro: 1-3. De Spaanse ploeg bracht Bayer Leverkussen toch weer terug in de wedstrijd door via een eigen doelpunt de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Vijf minuten voor het einde zorgde invaller Fernando Torres met een kopbal alsnog voor een verschil van twee doelpunten voor de return.