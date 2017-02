VIDEO: Falcao haalt zijn gram met werelddoelpunt

De wedstrijd tussen Manchester City en AS Monaco verandert gaandeweg de in een schitterende wedstrijd te veranderen. Met een half uur te gaan staat het 2-3 voor de Fransen, die ook nog een strafschop misten. Vooral de goal van Radamel Falcao is van pure schoonheid.



In eerste instantie mist de Colombiaan een penalty, waarna Sergio Aguero niet veel later de gelijkmaker binnenschiet na een fout van Monaco-doelman Danijel Subasic. De Kroaat laat de bal van zijn handen glijden. Falcao lijkt echter niet van slag na zijn misser.



De oud-spits van Manchester United en Chelsea pikt namelijk een lange bal op, speelt verdediger John Stones uit en stift de bal over de doelman heen. Een verrassing lijkt in de maak. Hieronder de goals van Sergio Aguero en Radamel Falcao!