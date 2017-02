Bayern München-coach doneert fiks bedrag na opsteken middelvinger

Afgelopen weekend verspeelde Bayern München belangrijke punten in de titelstrijd door gelijk te spelen tegen Hertha BSC, tot grote ergernis van coach Carlo Ancelotti. Na de wedstrijd kon hij zich niet inhouden nadat een supporter van de ploeg uit Berlijn hem bespuugde, waarop hij zijn middelvinger opstak.



Dat is de Duitse voetbalbond niet ontgaan, die hem een boete oplegt van 5000 euro in de vorm van een donatie aan de DFB Foundation. In eerste instantie vreesde de landskampioen voor een schorsing, waarbij de club sprak van een 'begrijpelijke emotionele reactie'.



Daarnaast verontschuldigde Ancelotti zich voor zijn gebaar. De voetbalbond kon zich vinden in de reactie van de club en de trainer, maar vond een verontschuldiging van de Italiaan niet genoeg. Daarom moest de trainer alsnog 5000 euro doneren aan het goede doel.