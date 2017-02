Klopp houdt Ajacied in de gaten: "Heeft een grote toekomst in het verschiet"

Bij Ajax lopen diverse talenten rond die door de Europese topclubs in de gaten worden gehouden. Zo volgt Liverpool-trainer Jurgen Klopp de verrichtingen van één Ajacied intensief. Het zou volgens Ekstra Bladet gaan om Kasper Dolberg.



"Wie kent hem niet?", reageert de Duitser op het Deense talent in Amsterdamse dienst. "Hij is een fantastische speler en heeft een grote toekomst in het verschiet. Je kan eigenlijk niet onopgemerkt zo goed spelen bij Ajax."



De coach van Liverpool, dat momenteel vijfde staat in de Premier League, weet dan ook zeker dat Dolberg een stap hogerop gaat maken. Mogelijk binnenkort naar de Reds. In gesprek met het Deense medium durft Klopp echter geen beloftes te maken, maar hij houdt de jongeling wel in de gaten.