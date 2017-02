VIDEO: Spektakelstuk in Manchester inclusief doelpunt van 'de nieuwe Thierry Henry'

Het duel tussen Manchester City en AS Monaco blijkt een spektakelstuk te zijn. Nadat de Engelsen vroeg op voorsprong komen via Raheem Sterling (video hieronder), maakt de Radamel Falcao gelijk met een schitterende kopbal. Daarna is het Kylian Mbappe, oftewel 'de nieuwe Thierry Henry', om zich te laten gelden.



Na een slechte uittrap van City-doelman Willy Caballero komt de bal terecht bij Monaco-verdediger Fabinho. De Braziliaan mag daarna vrij voorzetten, waarna Falcao kan scoren met een 'diving header'. Een paar minuten later zet Mbappe de Fransen zelfs verrassend op voorsprong. Hieronder de drie doelpunten!