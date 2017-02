PSV sneuvelt in 'mini Champions League' na bloedstollende penaltyserie

Het is PSV Onder-19 niet gelukt om zich, in navolging van het jeugdelftal van Ajax, te plaatsen voor de kwartfinales van de UEFA Youth League. Na negentig minuten was de stand tegen Benfica 1-1, waardoor penalty's de beslissing moeten brengen. De Eindhovenaren hadden de kans om de wedstrijd te winnen, maar uiteindelijk trokken de Portugezen aan het langste eind.



In de eerste helft waren de beste kansen voor de thuisploeg en een minuut voor rust kreeg de Nederlandse ploeg eindelijk loon na werken. Joël Piroe tekende voor de openingstreffer, waarna PSV na de rust het veldoverwicht hoopte door te trekken.



De Portugezen begonnen echter furieus aan de tweede helft en scoorden via Joâo Felix. Beide ploegen kwamen daarna niet meer tot scoren en een penaltyserie moest beslissen wie door zou gaan. PSV-trainer Geert Brusselers wisselde nog zijn doelman voorafgaand aan de strafschoppen, maar het mocht niet baten: de Eindhovenaren verloren met 4-5.