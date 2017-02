'Drie clubs hebben geïnformeerd bij Isco'

De Spaanse spelmaker Isco lijkt wel een beetje klaar te zijn bij zijn werkgever Real Madrid. De technicus op het middenveld speelt eigenlijk bijna nooit onder coach Zinedine Zidane ... of in ieder geval: zo nu en dan mag hij dan nog invallen. Naar verluidt zijn er drie clubs die reeds geïnformeerd hebben naar Isco.



Het contract van de Spanjaard in het Estadio Santiago Bernabéu loopt in de zomer van 2018 af en voorzitter Florentino Pérez van De Koninklijke zou daar graag wat aan veranderen. Isco zelf is echter niet zo happig op een verlenging van zijn verbintenis, omdat hij gewoonweg een belangrijke speler wil zijn in de Spaanse hoofdstad Madrid. En in het hier en nu is hij dat niet.



De international van het Spaanse nationale team zou dus zomaar een transfer kunnen maken in de aankomende window. Wat dat betreft weet het dagblad Marca dat Juventus, Manchester City en Chelsea reeds bij de zaakwaarnemer van de middenvelder hebben geïnformeerd. Ook Tottenham Hotspur wordt steevast in verband gebracht met Isco, maar de Spurs beschikken al over behoorlijk veel middenvelders.