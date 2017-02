'Agüero heeft zéér belangrijke weken voor de boeg'

De Argentijnse centrumaanvaller Sergio Agüero behoort toch wel tot de beste spitsen van de hele wereld. Onlangs werd hij er echter naast gezet bij Manchester City door oefenmeester Josep Guardiola ten faveure van Gabriel Jesus. Die laatste is nu geblesseerd en dus krijgt Agüero een nieuwe kans.



Bij Voetbal International weten ze dat de Argentijnse international een aantal belangrijke weken voor de boeg heeft. "De 28-jarige spits was deze jaargang al vaker onderwerp van gesprek door zijn schorsingen na een elleboogstoot aan het adres van Winston Reid (West Ham United) en een wilde trap tegen David Luiz. Daarnaast passeerde zijn manager hem voor het Champions League-duel in de groepsfase met Barcelona (4-0 nederlaag)."



Guardiola reageert: "Bij de afmakers gaat het om talent, om instinct en hoe ze bewegen. Dat valt niet te controleren. Hij moet het echt zelf gaan doen. Agüero heeft genoeg ervaring. Dat weet hij, dat weet iedereen." Op dinsdagavond begint Agüero hoogstwaarschijnlijk toch wel in de basis bij Manchester City tegen AS Monaco in de Champions League.