'Legia-hooligans reizen via Den Haag naar Amsterdam'

De Eredivisie-topclub Ajax speelt op donderdagavond voor eigen publiek tegen Legia Warschau. Dat was vorige week natuurlijk al het geval, toen in Polen, en dat ging niet helemaal goed wat betreft supportersrellen. De gemeente Amsterdam duidt de aankomende Europa League-wedstrijd nu aan als een duel 'met hoog risico'.



Het Parool schrijft: "De hardekernsupporters van de Poolse ploeg staan op gespannen voet met de fanatieke fans van Ajax. Vorige week kwam het in de Poolse hoofdstad tot ongeregeldheden tussen beide groepen. Poolse fans gooiden brandbommen en stenen naar een café waarin de Ajax-aanhang zich had verzameld. Later kwam het tot vechtpartijen. Sindsdien uiten supportersgroepen over en weer dreigementen op social media."



De krant gaat verder: "Omdat de wedstrijd wordt beschouwd als risicovol, zet de politie extra agenten in. Ook geldt in bepaalde delen van de stad een veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat preventief gefouilleerd mag worden. Er komt geen fanzone op de Dam, het omheinde terrein bij een aantal café's dat een beproefd middel bleek om supportersgroepen van elkaar te scheiden. "