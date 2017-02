Vitessenaar heeft nog ambities: "Buitenland of het binnenland"

Ricky van Wolfswinkel keerde afgelopen zomer terug naar Nederland om opnieuw voor Vitesse te spelen. In Arnhem nam de spits afstand van zijn buitenlandse aspiraties, maar dat is niet permanent.



"Vrijwel iedereen heeft ambities. Die moet elke speler ook hebben, vind ik", legt de Vitessenaar uit aan FCUpdate. "Er zijn maar weinig spelers die altijd aangeven dat ze altijd bij één en dezelfde club willen blijven."



Van Wolfswinkel voegt toe: "Ik ben nu 28 jaar en heb nog wel ambities om weer door te groeien. Of dat nou in het buitenland of het binnenland is, zien we dan wel." In het buitenland kwam hij uit voor Sporting Portugal, Norwich City, Saint-Etienne en Real Betis.



De spits is dit seizoen al goed voor tien goals en vier assists.