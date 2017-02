Meer profclubs willen voetbalpiramide in, KNVB denkt mee

Steeds meer profclubs zijn voornemens om hun beloftenteam te laten instromen in de voetbalpiramide. Zij stellen echter wel een duidelijke voorwaarde: ze willen bovenin deelnemen en niet zoals reglementair vastgelegd onderaan de ladder.



Voetbal International meldt dat onder meer Feyenoord, PEC Zwolle, SC Heerenveen, Willem II, Go Ahead Eagles, NEC, SC Cambuur en NAC Breda hun beloften willen laten instromen. Dat is reglementair mogelijk, maar wel vanuit de vijfde klasse en daar zien de clubs niets in. Daarom heeft er overleg plaatsgevonden tussen de KNVB en zowel profs als amateurs.



Edwin de Kruijff legt als technisch manager van NEC uit: "We willen absoluut terug de voetbalpiramide in. Daar gaan we ons dus voor inschrijven, maar we willen wel in overleg met de KNVB kijken dat we zo hoog mogelijk instromen. De beloftencompetitie waar ze nu in zitten is zwaar onwenselijk, met maar veertien wedstrijden."



Volgens De Kruijff wil de voetbalbond meedenken, maar dient er ruimte vrijgemaakt te worden. Dat dreigt ten koste te gaan van de amateurs en juist vanuit die hoek is al veel weerstand tegen de beloftenteams. Zij zullen dus niet zomaar akkoord gaan met dit verzoek.