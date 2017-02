PSV naar De Kuip: "Ze raken echt niet in de war"

Fred Rutten maakt zich helemaal geen zorgen om de wedstrijd van zondagmiddag tussen Feyenoord en PSV. De oefenmeester was in het verleden werkzaam voor beide clubs, maar heeft niet het idee dat de Eindhovenaren bijvoorbeeld volledig wegzakken in De Kuip.



"PSV zal niet schrikken van de entourage in de Kuip. Andrés Guardado is terug op niveau en hij heeft in dit soort wedstrijden meerwaarde. PSV bleef ook overeind in Vicente Calderón, hé? Dat wil wat zeggen hoor, ze raken echt niet in de war", vertelde Rutten aan het Algemeen Dagblad.



"Maar ook Feyenoord maakt een heel volwassene en stabiele indruk. Juist daarom is dit zo'n interessante wedstrijd. Ik kan niet direct een groot favoriet aanwijzen", aldus de woorden van Rutten over het onderlinge duel.