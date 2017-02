Locadia: "Die keuze kan en mag ik niet maken"

Jürgen Locadia maakte op maandagavond zijn rentree bij Jong PSV. De aanvaller heeft lange tijd buitenspel moeten staan vanwege een blessure, maar is inmiddels weer terug op het voetbalveld. Of hij komend weekend al speelt tegen Feyenoord, is echter even afwachten.



"Ik hoop tegen Feyenoord zondag weer bij de selectie te zitten, maar die keuze kan en mag ik niet maken. Diep in mijn hart wil ik het dolgraag, maar ik heb er ook begrip voor wanneer de trainer me nog een wedstrijd bij Jong PSV laat spelen. Hij zal ook terugkijken wanneer ik ben uitgevallen en dat is lang geleden", zo vertelde Locadia aan het Eindhovens Dagblad.



Nu de aanvaller weer vaker aan voetballen toe gaat komen, heeft hij ook zijn driejarig zoontje Yaricio alvast moeten waarschuwen. "Papa is wat minder vaak thuis de komende periode."