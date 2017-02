Vertonghen wil Ajax-scenario voor Tottenham Hotspur

Tottenham liet een zeer zwakke indruk achter tegen AA Gent. Toch zijn ze er vrij gerust op. AA Gent zal op Wembley voor de bijl gaan. Rode Duivel Jan Vertonghen sprak dat vertrouwen nog eens uit.



"We willen in de Premier League meedoen voor de prijzen en zowel de FA Cup als de Europa League winnen. Ons team is sterk genoeg om op alle fronten mee te strijden. Ik kan enkel voor mezelf spreken, maar ik wil zoveel mogelijk matchen spelen. Andere jongens wellicht ook. Een beetje rotatie kan geen kwaad. Misschien dat er volgende keer twee, drie anderen hun kans krijgen, maar ik wil eindelijk een trofee winnen", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.



"In 2015 verloren we de finale van de League Cup tegen Chelsea. We willen meer dan dat. Ik won redelijk wat prijzen bij Ajax en daar kan niets in het voetbal tegenop. Dit team, deze staf, deze club verdient een beker. We hebben de voorbije twee jaar enorm veel vooruitgang geboekt. Op financieel vlak kunnen we misschien niet meestrijden met de allergrootsten, maar op het veld zijn we evenwaardig."