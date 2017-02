'Speler wil vertrekken bij Real Madrid, Chelsea en Man Utd staan klaar'

Bij Real Madrid loopt het seizoen vooralsnog volgens plan. In de Primera Division staat het op kop en in de Champions League ligt de Koninklijke na een 3-1-zege tegen Napoli op koers om de kwartfinales te halen. Toch is niet iedereen even gelukkig.



Een aantal spelers komt onder Zinedine Zidane minder aan bod, zoals Isco. De Spaanse middenvelder werd daardoor al meermaals aan een vertrek gelinkt en volgens de Spaanse journalist Guillem Balague komt een transfer er straks ook.



"De situatie is veranderd, want Isco heeft gezegd dat hij over zijn toekomst moet nadenken", klinkt het bij Sky Sports. "Real Madrid heeft nog geen bod gekregen, maar hij zou voor ploegen als Chelsea en Manchester United een meerwaarde kunnen zijn. Hij wil ook graag naar de Premier League."

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

