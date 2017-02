Klaassen over Feyenoord: "Het was niet overtuigend"

Davy Klaassen miste op zondagmiddag een strafschop in de wedstrijd tegen Vitesse. De middenvelder van Ajax lag echter niet wakker van de gemiste penalty, zo gaf hij een dag later te kennen aan AT5.



"Ik heb heerlijk geslapen. Als je wint, ben je opgelucht. Dan maakt het minder uit. Ik baal er wel van, maar het is niet dat ik er wakker van lig", zo sprak de middenvelder van Ajax zich uit.



De broer van Klaassen is voor Feyenoord en ook die ploeg won zondag. "Als we hebben gewonnen of als ik heb gescoord, feliciteert hij mij netjes. Ik heb weinig kunnen zien van Feyenoord, maar het was niet overtuigend", aldus de woorden van Klaassen.