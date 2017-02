Vitesse-fans maken apengeluiden naar Ajacied: "Walgelijk filmpje"

André Onana hield zondagmiddag de nul namens Ajax en stond daarmee aan de basis van de 0-1 zege op Vitesse. Het Arnhemse publiek was logischerwijs niet blij met de sluitpost, maar de manier waarop dit duidelijk werd gemaakt is belachelijk te noemen.



Een groepje Vitesse-fans vond het nodig om apengeluiden te maken naar Onana. De beelden hiervan werden al snel weer verwijderd, maar De Telegraaf heeft de beelden inmiddels gepubliceerd. Volgens een woordvoerder van de KNVB zijn de beelden maandagavond binnengekomen en het is nu afwachten of er een onderzoek volgt.



Ajax is ook op de hoogte van de beelden. "Dit is een walgelijk filmpje, natuurlijk. En kwetsend, niet alleen voor André Onana. Maar ook voor alle andere donkere mensen op het veld en in het stadion", aldus een woordvoerder van de Amsterdammers.



Ook Vitesse is niet blij met de eigen fans. "Vitesse distantieert zich ten zeerste van dit wangedrag", zo luidt de reactie. "Voor dergelijk gedrag is absoluut geen ruimte in ons stadion. Aan de hand van videobeelden wordt geprobeerd de aanstichters te achterhalen."