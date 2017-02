'Real-talent met Nederlands bloed worstelt met perspectief'

Marco Asensio is dit seizoen doorgebroken in het team van Real Madrid. Coach Zinedine Zidane zag veel perspectief in de Spanjaard met Nederlands bloed, maar de laatste weken staat hij op een zijspoor.



Asensio maakte vorig seizoen indruk tijdens zijn uitleenperiode aan Espanyol en wist die lijn door te trekken in Madrid. De 21-jarige middenvelder schoot goed uit de startblokken, werd zelfs betiteld als één van de meest talentvolle spelers ter wereld, maar in februari kwam hij nog geen minuut in actie. De Spaanse sportkrant AS stelt dat dit vragen oproept.



Zidane hanteert een roulatiesysteem als coach van Real, maar inmiddels speelde Asensio al drie duels op rij geen minuut meer en dat terwijl hij tot februari steeds maar één duel hoefde te missen. Met uitzondering van de periode waarin De Koninklijke deelnam aan het WK voor clubteams, maar direct daarna stond het talent alweer in de basis tegen Sevilla.



De comeback van Gareth Bale zal het perspectief voor Asensio niet hebben vergroot. Toch wil de Spaanse sportkrant niet direct de paniekknop indrukken, omdat Zidane het nog steeds zou zien zitten in de op één na jongste selectiespeler. De tijd zal het leren...