Ajax niet veilig: "Je zit nu toch met de billen bij elkaar"

Een overwinning op Legia Warschau volstaat komende donderdag voor Ajax om actief te blijven in de Europa League. Clubwatcher Freek Jansen van Voetbal International rekent op een goede afloop, maar stipt ook het gevaar aan.



"Ajax is op alle vlakken beter", oordeelde Jansen maandagavond in het FOX Sports-programma Natafelen. "Legia was subtop van Nederland en daaronder. Ze hebben daar de kans om te scoren laten liggen. Dit is een hele linke stand. Je zit nu toch met de billen bij elkaar."



Klaassen

Jansen maakte ook van de gelegenheid gebruik om aanvoerder Davy Klaassen te complimenteren. "Geweldig hoe hij zich dit seizoen weer laat zien. Het is de aanjager, de drijvende kracht. Hij is in alles de aanvoerder van de ploeg. Dit is een voorbeeld van een heel verstandige jongen."



Ronald de Boer vult aan: "Davy moet heel lang bij Ajax blijven. Wat wij gezien hebben in de jeugd, want wij waren lyrisch, laat hij nu zien in het eerste. Het is een echte teamspeler."