Pechvogel terug bij Willem II: "Het was een frustrerende tijd"

s Joppen heeft in zijn carrière nogal wat pech gehad. Namens Helmond Sport kreeg de verdediger te maken met een trombose-arm en ook bij Willem II heeft blessureleed hem parten gespeeld.



Vorig seizoen raakte Joppen door een knieblessure buiten beeld en dit seizoen gooide zowel een lies- als hamstringblessure roet in het eten. Ook besloot Willem II in de tussentijd nieuwe verdedigers aan te trekken, maar tegen AZ (1-1) mocht hij zowaar aantreden. "Eindelijk. Het was een frustrerende tijd", zo citeert het Brabants Dagblad.



Joppen noemde het veldspel ondermaats, het resultaat prima. Het mooiste is evenwel dat hij weer terug is. "Maar het lichaam voelt goed, dat is fijn om te constateren." Ondertussen loopt zijn contract in Tilburg af. "Maar ik moet eerst gaan spelen en mijn oude niveau halen. Het is nu aan mij om het te laten zien, dan praten we daarna verder."