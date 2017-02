Ajax kan in beslissende thuiswedstrijd rekenen op eigen aanhang

Ajax kan donderdagavond in de allesbeslissende Europa League-wedstrijd tegen Legia Warschau rekenen op een volle Amsterdam ArenA. Op een aantal vrijgekomen tickets na zijn alle plaatsen bezet, zo meldt de club.



In Polen speelde Ajax met 0-0 gelijk tegen Legia Warschau en dus valt de beslissing definitief in Amsterdam. De formatie van Peter Bosz kan bij deze opdracht dus rekenen op een goed gevulde ArenA. Er zijn alleen nog tickets beschikbaar met beperkt zicht, welke een tientje kosten.



De kans is aanwezig dat Ajax na komende donderdag als laatste Nederlandse club nog actief is in Europa. Ook AZ heeft nog een kans om de volgende ronde van het toernooi te bereiken, maar dat scenario is onwerkelijk. Immers: de Alkmaarders moeten minimaal vier goals maken in het uitduel bij Olympique Lyon.