Diego Simeone hoopt dit seizoen opnieuw de finale van de Champions League te bereiken met Atlético Madrid. Voor een plek in de kwartfinales dient te worden afgerekend met Bayer Leverkusen, dat kan rekenen op een pluim van de Argentijn.



"Leverkusen wordt buitengewoon goed getraind door Schmidt, vooral in aanvallend opzicht en in de omschakeling", zo sprak Simeone zijn bewondering uit voor collega Roger Schmidt. "We zullen een team treffen dat alles uitvoert wat hun coach hen vraagt: hartstocht, enthousiasme, passie en intensiteit."



"Ze zijn waarschijnlijk een van de meest intense tegenstanders die we zijn tegengekomen in de Champions League. Talent is belangrijk, maar hartstocht en hoop zijn belangrijker in het voetbal", aldus Simeone, die nog niet weet of doelman Jan Oblak fit genoeg is. "We kijken eerst hoe de training gaat en zullen daarna een beslissing nemen."