Locadia viert PSV-rentree met overwinning op NAC Breda

Jong PSV heeft maandagavond een knappe overwinning geboekt in de Jupiler League. In het Jan Louwers Stadion wist de ploeg een 2-0 overwinning te behalen ten koste van NAC Breda.



Aan PSV-zijde was er heugelijk nieuws te melden. Jürgen Locadia maakte na maanden blessureleed zijn rentree op het voetbalveld en begon in de basis tegen NAC. Na een uur spelen werd de aanvaller afgelost, waardoor zijn vizier gericht kan worden op de topper van de hoofdmacht tegen Feyenoord.



Locadia had de 1-0 op zijn voet in Eindhoven, maar stuitte op de doelman van NAC. Albert Gudmundsson schoot in de rebound alsnog raak. Diezelfde IJslander wist vlak voor de wissel van zijn teamgenoot ook het tweede doelpunt voor zijn rekening te nemen.



Jong PSV komt dankzij deze overwinning op de vijfde plek in de Jupiler League. NAC leek onder Stijn Vreven bezig aan een inhaalrace richting de top, maar na de misstap in Eindhoven staat de ploeg negende.



Scoreverloop:

1-0 (22') Albert Gudmundsson

2-0 (58') Albert Gudmundsson