'Pirlo hakt knoop door, Juventus staat al op de stoep'

Andrea Pirlo lijkt zijn allerlaatste jaar als profvoetballer te zijn ingegaan. De middenvelder van Major League Soccer-club New York City FC zou deze beslissing reeds hebben genomen, aldus Tuttosport.



Het huidige contract van de 37-jarige Italiaan loopt in december af. Het ligt in de lijn der verwachting dat Pirlo na deze periode afzwaait als voetballer en terugkeert naar Juventus, dat hem als ambassadeur wil strikken. Zelf speelde hij 164 keer voor de Oude Dame (negentien doelpunten).



Juventus werkt hard aan een nieuw imago. Onlangs al presenteerde de Italiaanse topclub een nieuw logo en met Pirlo als ambassadeur wil men opnieuw nieuwe wegen bewandelen. Als dertiger was de middenvelder zeer succesvol met de club, nadat hij eerder imponeerde als speler van AC Milan.