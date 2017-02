Topscheidsrechter maakt het seizoen af in Premier League

Mark Clattenburg maakt het seizoen alsnog af in de Engelse Premier League. De 41-jarige leidsman maakt pas daarna de overstap naar Saudi-Arabië, waar hij aan de slag gaat als scheidsrechtersbaas.



Clattenburg besloot onlangs in te gaan op een aanbieding van de voetbalbond van Saudi-Arabië, dat hem ongetwijfeld een riant salaris heeft geboden. Volgens de Britse media heeft hij zich door Mike Riley, het hoofd van de Engelse scheidsrechtersbond, laten overtuigen om het seizoen alsnog af te maken in Engeland.



Clattenburg debuteerde op 25-jarige leeftijd op het profniveau in Engeland en is sinds twaalf jaar actief in de Premier League. Dit weekeinde fluit hij de ontmoeting tussen West Bromwich Albion en AFC Bournemouth, waarna hij nog minimaal drie duels mag fluiten. Daarna maakt hij dus de overstap naar het Midden-Oosten.