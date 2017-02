Lof voor oud-Ajacied: "Ontwikkeld tot een Barcelona-middenvelder"

Tottenham Hotspur-middenvelder Christian Eriksen is volgens Süleyman Oztürk klaar voor een stap hogerop. De Deense oud-Ajacied is in Londen uitgegroeid tot een smaakmaker.



De journalist van Voetbal International zag Eriksen in de FA Cup opnieuw uitblinken tegen Fulham en dat is geen incident. "Hij is misschien Tottenham Hotspur wel ontgroeid." De middenvelder staat inmiddels op elf goals en zeven assists in ruim dertig duels voor de werkgever van Oranje-international Vincent Janssen.



Oztürk voegt toe: "Eriksen heeft zich als Eredivisie-voetballer ontwikkeld tot een Barcelona-middenvelder. Hij is compleet, heeft alles en is helemaal klaar voor de absolute top. Dat is een mooie ontwikkeling en een bewijs dat je vanuit de Eredivisie de stap kunt maken als relatief kleine middenvelder naar de Premier League."