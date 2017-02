Brands: "Goed dat iedere keer iemand anders dat doet"

PSV liet voor de winterstop een hoop punten liggen, maar is na de winterstop foutloos. Zonder te imponeren boekte de Eindhovense club afgelopen zaterdag een 3-1 overwinning op NEC.



Met PSV TV keek Marcel Brands terug op dit duel. "De wedstrijd was niet oogstrelend. Ik heb wel genoten van het team dat er staat", aldus de technisch manager. "Arias trok het team over de streep. Het is goed dat iedere keer iemand anders dat doet. Maar het voetbal was zeker niet oogstrelend."



Steven Bergwijn imponeerde een week eerder als invaller en had het ditmaal moeilijk, zo constateerde Brands. "Hij is nog wisselvallig, maar dat hoort ook wel een beetje bij de leeftijd. Hij pakt het steeds beter op. Vorige week was het goed, en zaterdag was het weer wat minder. Ik denk dat we met z'n allen tevreden mogelijk zijn met zijn ontwikkeling."