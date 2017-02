City-ster legt doelstelling resoluut op tafel: "Een must"

Dinsdagavond is het Etihad Stadium het decor voor de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en AS Monaco. Op papier zijn de Engelsen de favoriet, maar de Franse koploper is een te duchten tegenstander. Dat weet ook Kevin De Bruyne.



"Een lastige opdracht tegen een team in vorm in Frankrijk", citeert Sporza de Belgische sterspeler. "We zullen tot het uiterste gaan. Vorig seizoen hebben we een grote stap gezet door voor het eerst de halve finales te halen. Vanaf een halve finale of finale horen we voor het grote publiek bij de échte topclubs."



Zijn ambities steekt de middenvelder alvast niet onder stoelen of banken. "De halve finales zijn een must. Maar mensen mogen ons pas vergelijken met teams als Manchester United en Liverpool als we evenveel tijd als hen hebben gehad om successen te boeken in de Champions League."