Slecht nieuws voor Neymar: Barça-aanvaller voor de rechter

FC Barcelona-aanvaller Neymar moet zich definitief bij de rechtbank verantwoorden voor zijn transfer in de zomer van 2013. Men verdenkt de Braziliaan van fraude.



Barça betaalde drie jaar geleden 88 miljoen euro om Neymar naar de Primera División te halen. Een Braziliaanse investeringsgroep ontving echter maar 17,1 miljoen euro en dat terwijl men veertig procent van de sportrechten bezit. De investeerde zijn dus miljoenen misgelopen en hebben daarom een zaak aangespannen.



Zowel FC Barcelona, Santos, Neymar, diens moeder en het familiebedrijf N&N hadden beroep aangetekend tegen strafvervolging. Maandag is besloten om dit verzoek af te wijzen. De rechtszaak gaat daardoor definitief door.



Neymar is niet de eerste speler van Barça die voor de rechter moet verschijnen. Zo was het eerder de beurt aan bijvoorbeeld Lionel Messi.