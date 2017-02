'Geweldig nieuws voor imponerende Nathan Ake'

Hij kende een sterke eerste seizoenshelft op huurbasis bij middenmoter Bournemouth, waarna trainer Antonio Conte besloot om Nathan Ake terug te halen naar Chelsea afgelopen winter.



De eerste weken moest de jonge Nederlander het nog doen met invalbeurten, maar nu lonkt een vaste basisplaats. Volgens The Mirror gaat Ake daarmee iets presteren wat John Terry in de afgelopen jaren als enige lukte; als eigen jeugdproduct een wekelijks startbewijs verdienen bij Chelsea.



Afgelopen weekend startte Ake in een driekoppige defensie samen met Kurt Zouma en captain Terry, tijdens de 2-0 bekerzege op Championshipclub Wolverhampton Wanderers. Ake maakte indruk, fans scandeerden zijn naam. Volgens het genoemde medium mag de voormalig speler van ADO Den Haag en Feyenoord zich nu dan ook opmaken voor heel veel speelminuten in de hoofdmacht van de Londenaren.



Ake zelf zei na de bekerzege al in de Engelse media: "Ik ben erg blij met de kans om nog eens samen te spelen met spelers waarvan ik nog veel kan leren. Hopelijk kan ik nu doorzetten en word ik steeds beter."





Chalobah, Ake and Loftus-Cheek with the swimming pool basketball challenge pic.twitter.com/8wER3SZiKC — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) 20 februari 2017