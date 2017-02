Boskamp zeer kritisch op Nederlandse trainer: "Dat is niet het geval"

Albert Stuivenberg staat voor een belangrijke week. KRC Genk kan zich plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League en het moet ook naar Anderlecht. Er zit druk op de ketel.



Johan Boskamp is van mening dat de Nederlander het niet zo goed doet. "Zijn voetbal is wel iets anders, maar de resultaten zijn er niet. Ze liggen al uit de beker en krijgen het nu ook moeilijk voor Play-0ff 1", aldus Boskamp in Stadion.



"De resultaten zijn dus niet om over naar huis te schrijven. Met Anderlecht, Club Brugge en Westerlo hebben ze ook een moeilijk programma. Ik ga er altijd vanuit dat ploegen zoals Genk, Gent en Standard Play-Off I spelen. Dat is niet het geval."



Stuivenberg zag wel sterspelers Wilfred Ndidi (Leicester) en Leon Bailey (Leverkusen) vertrekken. Nikos Karelis en Thomas Buffel ontbraken ook lange tijd vanwege verschillende redenen. De Nederlander was in het verleden onder meer werkzaam bij Manchester United. Hij verving Peter Maes.